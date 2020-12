Brexitavtalen signert av EU-toppene i Brussel – dokumentene flys til London

Signeringen i Brussel er den seremonielle bekreftelsen etter at medlemslandene tidligere i uken ga sitt formelle samtykke. EU-parlamentet skal også behandle avtalen, men det skjer først på nyåret.

Et fly fra det britiske flyvåpenet skal ta med dokumentene over Kanalen til den britiske statsministeren.

Parallelt med at lederne setter sine navn under avtalen, skal den behandles i det britiske Parlamentet. Der er det ventet at den blir ratifisert etter en maratondag med debatter og voteringer.

(©NTB)