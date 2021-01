– For børsene trumfer dette alt

De som hadde sett for seg en smidig overgang til børsåret 2021 vil sannsynligvis bli skuffet, mener senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda.

Han viser til morgendagens omvalg på Georgias to seter i Senatet.

«Resultatet vil ha dype implikasjoner for USA. Vinner Demokratene begge setene, vil det gi dem kontroll over alle de tre lovgivende organene. Vinner Republikanerne bare ett sete, vil de kontrollere Senatet og nesten helt sikkert gjøre livet for påtroppende president Joe Biden så vanskelig som mulig», skriver Halley i en kommentar mandag.

«Dette vil nesten helt sikkert bety slutt på finanspolitisk stimulans og hindringer for ethvert annet initiativ Biden ønsker å ta. Demokratenes svake prestasjoner i valget i november vil bli kastet tilbake i rampelyset», legger han til.

Frykter telling i dagevis

Meningsmålingene peker mot en tett kamp om begge setene.

«Dette er et utmerket sted for bransjen å være gitt hvor skremmende dårlig den har gjort det i de siste to presidentvalgene. En republikansk seier bør være markedspositivt innledningsvis, med børsrally og dollarfall når finansmarkedene trekker et kollektivt skattelettelsenes sukk. En demokratisk seier bør ha motsatt effekt, men ethvert nedsalg bør ikke vare mer enn i noen få dager, ettersom en ubegrenset mengde «nullrentepenger» fra Federal Reserve trumfer alt», resonnerer Halley.

Han mener Georgia-valgene vil være en viktig kilde for svingninger på børsene denne uken.

«Noe som kompliserer bildet ytterligere, er at et tett valg (som meningsmålingene antyder) betyr at resultatet ikke vil være klart på onsdag asiatisk tid. Telling og omtelling kan dra ut i dagevis. Du har blitt advart», fortsetter senioranalytikeren.

Spekket finanskalender

Ukens finanskalender er spekket med viktige rapporter, men Halleys forventning er at disse stort sett vil drukne i støyen fra Georgia-valgene og Donald Trumps Twitter-konto.

Fra eurosonen kommer inflasjonstall (torsdag) og tyske industriordre (torsdag). Fra USA kommer ISM manufacturing (i morgen), referatet fra forrige Federal Reserve-møte (onsdag), privat sysselsetting (torsdag), jobless claims (torsdag) og arbeidsmarkedsrapporten (fredag).

Konsensus for sistnevnte peker mot at 100.000 jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i desember, noe som i så fall vil være ned fra 245.000 måneden før.

«Samlet sett bør tallene vise at industriproduksjonen i Europa og USA holder seg oppe, men corona svekker sysselsettingsveksten. Når det er sagt, forventer jeg at markedene skal skrike «vaksiner» og skynde seg videre», skriver Halley.