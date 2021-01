– Joe Biden får uansett ikke noe frikort

Investorenes øyne vil tirsdag være rettet mot omvalget til Georgias to seter i Senatet.

«Valget får mye oppmerksomhet fordi det kan gi Demokratene såkalt «government trifecta», nemlig presidentembetet og majoritet i begge de lovgivende kamrene. Det krever imidlertid at Demokratene vinner begge setene, siden senatsvalget i november ga Republikanerne 50 seter og Demokratene 48. Med 50 seter til hvert parti, blir visepresidentens ekstrastemme avgjørende», skriver valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets i dagens morgenrapport.

Fordel Demokratene

Republikanerne har stått sterkt i Georgia de siste årene, men meningsmålingene peker mot et meget jevnt valg, med en liten fordel til begge de demokratiske kandidatene.

Skulle Demokratene ta begge setene, vil påtroppende president Joe Biden kunne dra fordel av flertall i begge kamre.

«Det øker sjansene for en mer omfattende finanspolitisk krisepakke på kort sikt, men markedet vil måtte balansere dette opp mot høyere sannsynlighet for økte skatter og strengere konkurranselovgivning på lengre sikt. Nettopp disse to siste faktorene var med å dempe aksjeoppgangen i høst i den perioden det lå an til nettopp en «blue wave», demokratisk trifecta», fortsetter Østnor.

– Biden får ikke frikort

Han minner om at et demokratisk flertall i Senatet ikke gir Biden noe frikort.

«Det praktiseres ingen partipisk i Senatet, og tilknytningen til hjemstatene gjør at representantene fra tid til annen stemmer på tvers av partilinjene. Selv om Obama hadde flertall i begge kamrene i sine to første år som president, var det langt fra noen plankekjøring for ham i Kongressen, selv under og rett i etterkant av finanskrisen», skriver DNB-strategen.

Tirsdagens omvalg i Georgia finner sted etter at ingen av kandidatene fikk mer enn 50 prosent av stemmene i november, slik reglene i delstatene krever.

At to senatorer er på valg samtidig skyldes at den tidligere senatoren Johnny Isakson trakk seg av helsegrunner for et år siden, og at den sittende senatoren er utpekt, ikke valgt.