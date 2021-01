Demokratene ligger an til to seire i Georgia

I starten av opptellingen var det knapp demokratisk ledelse, men noen timer senere var situasjonen snudd. Utover natten halte imidlertid demokratene innpå da flere stemmer kom inn fra overveiende demokratiske fylker.

Da rundt 97 prosent av stemmene var talt opp, ledet den demokratiske kandidaten Raphael Warnock over sin republikanske motpart, senator Kelly Loeffler, med 50,41 prosent over 49,59 prosent.

Den republikanske senatoren David Perdue hadde 50,01 prosent av stemmene mens hans demokratiske utfordrer Jon Ossoff hadde 49,99 prosent.

Det viste oversikten fra New York Times ved 6.25-tiden norsk tid.

Over 3 millioner stemmer var avlagt som forhånds- og poststemmer før tirsdagens valg.

Demokratiske fylker

Ifølge den ansvarlige for delstatens valgsystem, republikaneren Gabriel Sterling, ser det ut til at mesteparten av stemmesedlene som ennå ikke er talt opp, er fra fylket DeKalb, som i hovedsak pleier å stemme demokratisk. Fylket utgjør deler av Atlantas forsteder og omfatter over 700.000 innbyggere.

Med 97 prosent av stemmene opptalt gir New York Times begge demokratene 95 prosents sjanse til å vinne siden stemmene som gjenstår å telle, er fra kretser som domineres av demokratene.

Warnock har allerede holdt en tale som New York Times tolker som en seierstale, der han takker velgerne i Georgia og lover at han skal jobbe for alle, enten de har stemt for ham eller for Loeffler.

Republikanerne ser imidlertid ut til å miste håpet, siden det er begynt å bli tomt i lokalet der det var planlagt seiersfest.

Godt svart frammøte

Demokratene tjener på et svært godt frammøte blant svarte velgere, og begge demokratene har fått en enda større andel av stemmene enn Joe Biden fikk i presidentvalget.

Dersom marginen er under 0,5 prosentpoeng, blir det i henhold til Georgias valglover automatisk omtelling.

Den som vinner det regulære valget mellom Perdue og Ossoff, får en normal seksårsperiode.

Den som vinner spesialvalget, fullfører imidertid bare de to årene som gjenstår av mandatet som Loeffler ble utpekt til da senator Johnny Isakson trakk seg av helsegrunner i fjor vår.

