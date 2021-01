Kina: Forhandlinger gjenstår før WHO-team får innreise

En talskvinne for det kinesiske utenriksdepartementet understreker at Kina og Verdens helseorganisasjon (WHO) samarbeider tett, men sier at partene fortsatt er i forhandlinger om datoer og reiseruter for WHO-oppdraget.

Hun legger til at kinesiske eksperter for tiden er opptatt med flere mindre smitteklynger og utbrudd i landet.

Det har ført til kritikk fra WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som sier han er «veldig skuffet».

To medlemmer fra gruppen hadde allerede begynt reisen til Kina, mens andre i siste liten fant ut at de ikke får visum, selv etter å ha vært i kontakt med høytstående kinesiske tjenestepersoner, ifølge Tedros.

Den internasjonale ekspertgruppen skulle etter planen ha besøkt Wuhan, der pandemien først brøt ut i slutten av 2019, i januar. Årsaken til utbruddet og akkurat hvor det oppsto, er fortsatt omstridt, mens Kina forsøker å ta kontroll over narrativet.

WHO-oppdraget var ansett som viktig for å komme til bunns i årsaken. Forskere trodde først at viruset hoppet over til mennesker ved et dyremarked i Wuhan. Men nå tror flere eksperter at viruset ikke oppsto på markedet, men at det heller ble forsterket der.

WHOs krisesjef Michael Ryan beskriver oppdraget som «helt avgjørende» og sier at situasjonen er frustrerende og skuffende.

