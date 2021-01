Kompensasjonsordningen for næringslivet utvides ut april

– Det er fortsatt veldig usikkert hvordan smittesituasjonen og smitteverntiltakene blir utover våren. For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, forlenger vi kompensasjonsordningen for månedene mars og april, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Den nåværende kompensasjonsordningen skulle opprinnelig ha vart fram til 1. mars.

Skal treffe alle

I pressemeldingen skriver regjeringen at ordningen i hovedsak vil være lik som de foregående månedene for å sikre forutsigbarhet, likebehandling over tid og automatikk i saksbehandlingen. Omsetningsfallet må være på 30 prosent eller mer og bedriftene får dekket inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene.

– Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, det vil si at større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene. Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt, sier Nybø.

Hun sier at ordningen er bred og skal treffe alle som er truffet av pandemien, inkludert serveringsbransjen som er rammet av det nasjonale skjenkeforbudet som ble innført mandag denne uken.

Videreføringen av ordningen må godkjennes av Eftas overvåkingsorgan Efta før den kan tre i kraft.

– Vil ikke kunne drive normalt i april

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO sier at det er nødvendig og bra at kompensasjonsordningen blir forlenget, men mener at ordningen burde ha blitt forlenget enda lenger.

– Bedriftene trenger forutsigbarhet, og det vil være behov for kompensasjon så lenge bedriftene er forhindret fra å drive som normalt. Det vil de ikke kunne i april, sier Almlid.

Han mener også at flere bedrifter som ikke er omfattet av kompensasjonsordningen, som en del vekst- og gründerselskaper, burde ha blitt inkludert.

– I tillegg må flere faste kostnader kompenseres, som for eksempel kostnader knyttet til smitteverntiltak, renhold og for varer som må destrueres på grunn av smitteverntiltak, sier Almlid.

Håper på ny fase etter påske

Statsminister Erna Solberg (H) sier til Dagens Næringsliv at det i hvert fall ikke blir normale tilstander før etter påsken, som i år er de første dagene av april.

Hun håper at regjeringen etter påske kan gå over i en ny fase med tiltak, en politikk for å stimulere til å få folk tilbake i aktivitet.

– Rundt påske håper vi å være kommet langt i vaksineringen av utsatte grupper. Vi får krysse fingrene for at vi da ikke har en hyperaktivt sørafrikansk virusvariant. Da kan vi virkelig gå i gang med aktivitetstiltak, sier Solberg.