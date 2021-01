Demokraten Ossoff påberoper seg valgseier i Georgia

Fra før er det klart at Ossoffs partifelle Raphael Warnock vant setet han kjempet om.

Dersom Ossoff slår følge med Warnock har Demokratene ikke bare fravristet Republikanerne en viktig delstat og sikret seg begge senatsplassene fra Georgia. De har også sørget for at Demokratene har like mange senatorer som Republikanerne: 50.

Ved stemmelikhet er det visepresidenten som avgjør i Senatet. Fra 20. januar er det demokraten Kamala Harris.

(©NTB)