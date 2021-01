Kongressen godkjenner valgresultatet onsdag – det kan bli en krevende dyst

Flere titall av den gjenstridige presidentens nærmeste støttespillere i Kongressen har sagt at de vil utfordre resultatet når Kongressen samles onsdag ettermiddag. Klokken 19 norsk tid starter møtet der de to kamrene sammen skal telle og bekrefte delstatenes stemmer i valgkollegiet.

Joe Biden fikk både flest stemmer og sikret seg flest valgdelegater i november. Normalt skulle onsdagens seanse bare vært en formalitet.

Flere timer med debatt

Men senatorene Ted Cruz og Josh Hawley har varslet at de vil be om en revisjon for å granske grunnløse påstander om valgfusk. Et flertall i Kongressen er imot dette og kommer nesten helt sikkert til å godkjenne resultatet og valget av Biden. Men utfordrerne kan forsinke prosessen, og hvert av forslagene kan bli debattert i opptil to timer.

Visepresident Mike Pence, som vanligvis bare skal lese opp resultatene, er under press fra sjefen sin, president Donald Trump. Trump vil at Pence skal utrope ham til president, noe som kan være ulovlig.

Twitter som siste skanse

– Delstatene ønsker å korrigere sine stemmer, som de vet er basert på uregelmessigheter og fusk pluss korrupte prosesser som ikke er godkjent av de folkevalgte, skriver Trump på Twitter. Det sosiale mediet har igjen flagget påstandene hans om valgfusk som «omstridte».

– Alt Mike Pence trenger å gjøre, er å sende dem tilbake til delstatene, OG SÅ VINNER VI. Gjør det Mike, tiden er inne for å vise ekstremt mot, er den klare oppfordringen fra øverste hold. Tross valgnederlaget er Trump president i 14 dager til.

