Solberg-utspillet får Støre til å tenne på alle plugger

– Hvilke jobber mener Solberg de skal søke på? Hoteller er stengt, barene og treningssentre likeså, folk går ikke i butikken, men handler på nett, bakkemannskap har ikke noen fly å få i luften, sier Støre.

Han reagerer kraftig på statsministerens utspill i E24 onsdag, der hun ber permitterte lete etter nye jobber.

– Det er en utfordring når folk bare blir gående permittert og ikke blir aktivt arbeidssøkende til andre jobber, fordi de faktisk kan stille bakerst i køen i et arbeidsmarked etterpå, fordi de har vært så lenge ute av jobb, sa Solberg.

– Alle som er permittert bør også se om det er andre jobber, sa hun.

Vil forlenge

Støre mener regjeringen nå svikter titusener av permitterte som om kort tid kan miste jobben når permitteringsperioden utløper.

– Dette er folk og familier som lever med usikkerhet og redusert inntekt. Erna Solberg vil ikke forlenge permitteringsordningene og ber i stedet folk til å gå ut å få seg nye jobber. Det er rett og slett arrogant. Skjønner Solberg hvilke utfordringer mange vanlige folk opplever nå? sier Støre.

Han gjør det klart at Arbeiderpartiet nå vil kreve forlengelse av permitteringsperioden, forhøyet sats for dagpenger og sterkere tiltak for bedrifter som sliter.

– Krisetiltakene må vare så lenge krisen varer, sier Støre.

SV vil ha saken opp i Stortinget

Regjeringen varslet onsdag at kompensasjonsordningen for koronarammede bedrifter forlenges ut april.

Men Solberg har avvist opposisjonens krav om allerede nå å forlenge ordningen til 1. juli.

SVs partileder Audun Lysbakken er usikker på om statsministeren har skjønt alvoret.

– Det haster å redde bedrifter og gi trygghet til permitterte og arbeidsledige, hvis ikke kan det få fatale konsekvenser for svært mange mennesker og for hele samfunnet, sier han.

– Hvis ikke regjeringen skjønner alvoret, ligger det et tungt ansvar på opposisjonen i Stortinget, som har flertall om å rette opp i krisetiltakene, slik vi gjorde i vår, advarer han.

Lysbakken vil nå forsøke å gjenopplive den såkalte firerbanden – Ap, Frp, Sp og SV – for å sikre flertall i Stortinget.

Lave skuldre

Solberg sier til NTB at regjeringen egentlig har lave skuldre på hvor lenge ordningene skal vare.

– Men vi syns det er litt tidlig å vedta noe nå, sier hun.

Solberg viser til at FHI antar at de utsatte gruppene i samfunnet vil være vaksinert innen påske, og at 70 prosent av befolkningen kan være vaksinert innen sommeren.

– Hvis det er scenarioet, vil vi måtte begynne å jobbe med å stimulere for å få folk tilbake i jobb i mai og juni. Ikke betale for at man ikke jobber, sier hun.

Hun mener det samtidig er viktig å være ærlig om at en del av de permitterte ikke vil ha en jobb å gå tilbake til når dette er over.

– Derfor er det viktig at man også søker etter andre jobber, sier Solberg til NTB.

– Det er ikke arrogant. Det er en virkelighetsbeskrivelse som er viktig, selv om jeg skjønner at det er et vanskelig arbeidsmarked.

(©NTB)