Skjellsordene haglet mot Trump i flere av USAs store medier torsdag.

«Avskyelig», «uansvarlig» og «frastøtende» lyder beskrivelsene etter at tilhengerne hans trengte seg inn i Kongressen onsdag.

– Trump tente lunten til opptøyene i ukene fram mot valget med sine vellykkede forsøk på å undergrave valget overfor sine tilhengere, skriver Washington Post, som i en kommentar tar til orde for at Trump blir utstøtt og husket som en urostifter.

Krever rettsprosess

The New York Times gir Trump skylden og krever at han blir stilt til ansvar, enten i en domstol eller i en riksrettssak.

Konservative og Murdoch-eide The Wall Street Journal, som har vært en støttespiller for Trump, kaller opptøyene presidentens «avskjedsgave til Washington D.C. og USA».

– I Guds navn, forsvinn! skriver avisen

Miami Herald kaller Trump for både «sinnssyk» og «farlig» i overskriften til avisens leder, mens New York Post, som også er eid av Murdoch-konsernet, skriver at alt det gode Trump har fått til, for alltid vil bli overskygget av opptøyene.

Hos CNN er gjestekommentator Frida Ghitis opptatt av hva kaoset kommer til å bety for USAs omdømme.

– Scenene fra Kongressen blir sett av hele verden. USA er aldri blitt ydmyket så dypt. Omdømmet ligger i ruiner, skriver Ghitis.

Toner ned alvoret

Men det er også de i pressen som uttrykker sympati og som unnskylder mobben som stormet kongressbygningen dagen før.

De mener at det som skjedde, ikke var så alvorlig, og enkelte peker fingeren mot det politiske etablissementet.

En av Fox News' reportere, Kevin Corke, sier at demonstrantene «dyttet og skubbet, men at det stort sett var alt».

Ben Bergquam, som er reporter for den lille nettkanalen Real America's Voice, mener at dagen ikke var så verst.

– Mesteparten av det vi så i dag, var vakkert, sier han.

- Infiltrert av antifa

Kanalen er blant dem Trump har anbefalt sine tilhengere å lytte til de siste ukene. Det gjelder også Newsmax og One America News Network (OAN). Alle tre hevder at folkemassene ble infiltrert av venstreradikale urostiftere.

– Jeg tror de var hemmelige Antifa, sier Gina Loudon, nyhetsvert for Real America's Voice, om bråkmakerne som hun onsdag møtte i korridorene i kongressbygningen.

Antifa er en løs bevegelse av venstreorienterte aktivister som ofte blir anklaget som urostiftere av Trump og hans tilhengere. Trump har ønsket å stemple dem som terrorister.

(©NTB)