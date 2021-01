Mener Mike Pence må ta over nå

– Trump er ikke skikket til å være president etter det vi har sett nå, sier Frps nestleder Sylvi Listhaug til NRK etter opptøyene i Washington onsdag.

Onsdag ettermiddag tok en rekke Trump-tilhengere seg inn i kongressbygningen. Donald Trump har blitt beskyldt for å oppildne sine tilhengere etter at han nektet å godta valgresultatet i november og kom med påstander om valgjuks.

Listhaug mener nå at visepresident Mike Pence bør ta over som president fram til Joe Biden formelt innsettes om to uker.

Solberg: – Sterkt å se

Statsminister Erna Solberg (H) mener USAs president Donald Trump har et personlig ansvar for den opphetede situasjonen i Washington ved at han har oppildnet sine tilhengere til ikke å akseptere valgresultatet.

– Som mangeårig parlamentariker i det norske Storting er det sterkt å se bilder av parlamentarikere i andre land som gjemmer seg under en mobbs inngripen og angrep på et parlament. Det er særlig sterkt å se at de bildene skjer fra en nær alliert, som ofte har vært demokratiets fremste forsvarer i internasjonal politikk, nemlig USA, sa Solberg på et pressetreff torsdag.

Også Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er sjokkert over scenene som utspant seg i Washington.

– Det forteller oss om et dypt splittet land der man politisk ulik vekt på hvordan de beskytter Kongressen ulike demonstranter. De som gikk i Black Lives Matter ble møtt av tanks og væpnede forsvarsstyrker. Her kommer det nå spekulasjoner om forsvarsstyrker og sikkerhetsfolk er holdt igjen og ikke utkommandert, sier han til VG.

Mener Trump er i mental ubalanse

Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde nominerte i fjor Donald Trump til Nobels fredspris for hans innsats for å få på plass en fredsavtale mellom Israel og Emiratene.

Tybring-Gjedde mener nå at Trump i tiden etter valgnederlaget har vist at han er i mental ubalanse, og at han ikke bør få fredsprisen nå.

– Midtøsten-avtalen er ikke en mindre bragd i dag, men en fredspris nå ville stått i grell kontrast, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Erna forsvarer norsk forsiktighet

SV-leder Audun Lysbakken påpeker i et Facebook-innlegg torsdag at regjeringen tidligere har vært tilbakeholdne med å kritisere Trump.

– Nå sitter fordømmelsene løst. Men er det ikke på tide med litt ettertanke også hos vår regjering og norske politikere? For mange har listet seg stilt på tå i omtalen av Trump, for ikke å fornærme vår mektigste allierte, skriver han, og fortsetter:

– Regjeringen til Erna Solberg har jo ikke akkurat vært ivrig etter å kritisere presidenten de siste fire årene.

Overfor NTB legger ikke Solberg skjul på at hun i enkelte situasjoner har måttet legge bånd på seg de siste fire årene.

– Jeg har hatt en viktig strategi på at jeg har kritisert når jeg har ment at retorikken har vært urimelig, og det har vært i Norges interesse å kritisere, sier Solberg.

Tror ikke kritikk ville ha gjort inntrykk

Også Sylvi Listhaug ble spurt av NRK om hun burde ha kritisert Trump tydeligere i løpet av de fire årene han har hatt makten.

– Jeg tror ikke en politiker i Norge som sitter på Stortinget, ville ha gjort noe inntrykk verken på Trump eller andre, sier hun.

