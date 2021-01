Krever at Trump fjernes umiddelbart

Schumer sier at Trump ikke kan forbli en president en eneste dag til etter det voldelige opprører i Washington D.C. og stormingen av Kongressen.

Schumer mener at visepresident Mike Pence og resten av ministrene bør bruke det 25. grunnlovstillegget, som handler om å være uskikket for å være president, og umiddelbart fjerne Trump.

– Fordøm volden

Samtidig ber USAs fungerende sikkerhetsminister Chad Wolf president Donald Trump å fordømme volden som fant sted under stormingen av Kongressen onsdag.

Torsdag ettermiddag trakk Trump nominasjonen om å utnevne Wolf til sikkerhetsministerposten på permanent basis.

– Jeg ber presidenten og alle folkevalgte om å sterkt fordømme volden som fant sted, sier Wolf, som er kjent som en Trump-lojalist.

Wolf sier han vil forbli i stillingen som minister for innenrikssikkerhet (DHS) til perioden er over for å sikre en fredelig overgang til den nye administrasjonen.

Flere høytstående tjenestepersoner har denne uken sagt opp i kjølvannet av kaoset i Washington D.C.

Over 50 politifolk skadd

Mer enn 50 politifolk ble skadd og flere ble innlagt på sykehus med alvorlige skader etter volden i Washington D.C. onsdag.

Opprørere angrep politifolk målrettet med metalstenger, kjemiske midler og andre våpen, ifølge sjefen for Capitol-politiet i hovedstaden, Steven Sund. Capitol-politiet bevokter Kongressen.

Angrepet er ulikt noe Sund har sett i sin 30 års lange fartstid i politiet i Washington D.C.

En ikke identifisert polititjenesteperson som skjøt og drepte en kvinne, er blitt permittert, ifølge Sund.

Fire personer døde inkludert denne kvinnen. De tre andre døde av medisinske årsaker som følge av den kaotiske situasjonen.

Mer enn 50 personer er arrestert etter opptøyene.

(©NTB)