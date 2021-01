USAs transportminister går av etter onsdagens opprør

Det skriver Chao selv på Twitter.

– Landet vårt gjennomgikk en traumatisk og fullstendig unngåelig hendelse idet presidentens tilhengere stormet kongressbygningen etter et møte der han talte. På samme måte som jeg er sikker på at er tilfelle for mange av dere, har dette vært dypt urovekkende for meg på en måte jeg ikke kan la passere, skriver Chao i en epost til kollegene i departementet.

Chao har vært transportminister gjennom hele Trumps presidentperiode. Hun er gift med Senatets republikanske flertallsleder, Mitch McConnell, som var tidlig ute med å fordømme stormingen.