Pelosi ber Pence erklære Trump uegnet som president

Pelosi nevnte også muligheten for at Trump kan bli den første presidenten til å bli stilt for riksrett mer enn en gang i løpet av en periode.

– Hvis han vil være unik og bli stilt for riksrett igjen, er det opp til ham og kabinettet, sier Pelosi under en pressekonferanse torsdag kveld.

Speakeren kaller Trump en veldig farlig person som ikke bør fortsette i embetet og kaller det en nødssituasjon av høyeste grad.

Pelosi viser til det 25. grunnlovstillegget, som åpner for at visepresidenten kan ta over dersom presidenten erklæres uegnet for presidentembetet. Hun sa også at hun ikke tror det vil ta lang tid før hun får et svar fra Pence.

Også Demokratenes mektigste senator, Chuck Schumer, har oppfordret Pence og regjeringen til å avsette Trump.

Pelosi hyllet også enkelte «modige» republikanere som hun sier omsider står opp mot Trump.

(©NTB)