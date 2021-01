Erkjenner endelig at Biden blir president

President Donald Trump erkjente på torsdag, for første gang i sine egne ord, at Joe Biden og hans administrasjon, over makten 20. januar.

Dette melder flere internasjonale medier, og viser til en tre minutters video.

– Mitt fokus blir nå å sikre en smidig, ordentlig og sømløs maktoverføring, sa Trump i videoen, som første gang han går offentlig etter at flere av hans tilhengere stormet Kongressen tidligere denne uken.

Trump nevnte dog ikke Biden ved navn, men sa at «en ny administrasjon vil bli tatt i ed 20. januar».