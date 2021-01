Europa vender Trump ryggen

Både Frps Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde har tatt avstand til Trump etter volden og kaoset i Washington.

– Trump er ikke skikket til å være president etter det vi har sett nå, sa nestleder Sylvi Listhaug til NRK etter opptøyene i Washington onsdag.

Også Tybring-Gjedde, som i fjor nominerte Donald Trump til Nobels fredspris for fredsprosessen med Israel og Emiratene, har endret syn på presidenten.

– Midtøsten-avtalen er ikke en mindre bragd i dag, men en fredspris nå ville stått i grell kontrast, sa Tybring-Gjedde til TV 2.

Byttet profilbilde

Norge er ikke det eneste landet der Trump mister venner.

– Folket tar landet sitt tilbake, jublet den nederlandske høyrepopulistiske politikeren Geert Wilders da Trump vant valget i 2016.

Men nå har pipen fått en annen lyd.

– Sjokkerende bilder fra Washington. Resultatet av demokratiske valg må alltid respekteres, uansett om man vinner eller taper, tvitret Wilders i et forsøk på å distansere seg fra Trump før valget i Nederland i mars.

Også franske Marine Le Pen og britiske Nigel Farage fordømmer volden og kaoset.

I Tsjekkia var statsminister Andrej Babis raskt ute med å bytte Facebook-profilbilde fra ett der han var iført en rød kaps til ett der han bruker munnbind.

På kapsen sto det «Sterkt Tsjekkia», noe som minnet om Trumps røde «Make America Great Again»-kaps.

Inspirerte for fire år siden

Trumps valgseier i 2016 inspirerte en høyrepopulistisk bølge i Europa, og både blant annet Marine Le Pen og Geert Wilders kom med Trump-lignende utspill og kritikk av EU.

Tilnærmingen ga likevel ikke den velgerveksten de hadde håpet på, og året etter var retorikken mot EU tonet ned.

Nå gjenstår det å se om kaoset som har dominert Trumps siste dager i Det hvite hus, vil få konsekvenser for høyrepopulismen også i Europa.

Passé

For andre europeiske politikere er Trump-epoken allerede historie.

– Trump er jo allerede passé. Vi venter nå bare på at president Joe Biden skal ta over 20. januar, sa Portugals statsminister António Costa på et nettbasert pressetreff.

Fem personer mistet livet da Trump-tilhengere stormet kongressbygget i Washington onsdag. En kvinne ble skutt og drept av politiet da folkemengden tok seg inn i Kongressen, og tre andre døde av medisinske årsaker som følge av den kaotiske situasjonen.

Torsdag bekreftet politiet at en politimann også døde.

Mer enn 50 politifolk ble skadd, og flere av dem ble innlagt på sykehus med alvorlige skader. Mer enn 50 personer er arrestert etter opptøyene.

