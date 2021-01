Lar de seg friste etter USA-kaoset?

Finansmarkedene ristet raskt av seg denne ukens opptøyer i Washington, der tilhengere av Donald Trump stormet Kongressen i et kaos som endte med at fire personer mistet livet.

Stormingen sørget for at godkjennelsen av Joe Biden som USAs neste president ble utsatt.

En ekspert på nasjonal sikkerhet mener Kina og Russland kan utnytte situasjonen i USA.

«Xi Jinping og Vladimir Putin vil være henrykte over kaoset som utfolder seg i USA akkurat nå, og vil være fristet til å dra fordel av situasjonen», skriver professor emeritus Paul Dibb ved Australian National University ifølge CNBC i et notat.

Spent forhold

USA har hatt et spent forhold til de to autoritære statene, som noen eksperter mener utfordrer det amerikanske lederskapet på den globale scenen.

Kina har seilt opp som en stor strategisk konkurrent til USA, og partene har barket sammen på flere områder de senere årene, både handel, teknologi og menneskerettigheter.

Russland blandet seg for eksempel inn i det amerikanske presidentvalget da Trump seiret i 2016, og var mistenkt for å stå bak et stort cyberangrep mot USAs regjeringsapparat i fjor.