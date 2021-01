Klarer seg med halv CO2-avgiftsøkning

I klimameldingen, som ble lansert fredag, varsler regjeringen at CO2-avgiften skal opp fra omtrent 590 kroner pr. tonn CO2 til 2.000 2020-kroner i 2030. Dette skal, sammen med de øvrige tiltakene i pakken, være nok til å halvere norske klimagassutslipp uten samtidig å bidra til økte utslipp i andre land.

Avgiftsøkningen er omtrent halvert i forhold til hva som måtte til om man utelukkende satset på økt CO2-avgift, altså uten en rekke administrative tiltak.

Regjeringen legger nå opp til at offentlig sektor som hovedregel kun skal kjøpe elbiler, økt bruk av biodrivstoff, økt skogdyrking, redusert nedbygging av grønne arealer, grønn skipsfart og en rekke andre tiltak.

Ellers: 4.000 kroner

I juni 2020 publiserte SSB sin Klimakur 2030-rapport. Den viser hvor mye klimaavgiftene måtte økes for å halvere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor innen 2030 hvis hele kuttet skulle tas innenlands, og øvrig klima- og miljøpolitikk ble holdt uendret.

Beregningene viser at avgiften da måtte heves til 3.000-3.500 2013-kroner for å nå målene. Omregnet til 2020-kroner tilsvarer dette 3.540-4.130 kroner, altså omtrent dobbelt så mye som regjeringen nå foreslår.

Pris: 5 milliarder kroner

En slik avgiftsøkning ville gitt et betydelig «nyttetap» for landets befolkning ved at rommet for konsum av både varer, tjenester og fritid ville blitt redusert. SSB kaller utslagene «et markert makroøkonomisk fall», og anslår nyttetapet til 0,8 prosent i 2030.

For de berørte næringene ville avgiftene gi 7,6 milliarder 2013-kroner, omtrent 9 milliarder 2020-kroner, i direkte kostnadsøkninger, mens BNP ville reduseres med 0,4 prosent.

Med regjeringens avgiftssats vil avgiftsøkningen dermed bety opp mot 5 milliarder kroner i direkte avgiftsøkning for berørte sektorer, i tillegg til kostnaden forbundet med de mange admininistrative grepene, forbudene og påbudene.

Lavere skatter

SSBs analyse viser at hvis hver eneste krone fra økt CO2-avgift betales ut igjen i form av tilsvarende kutt i skatt på arbeidsinntekt, vil nyttetapet omtrent halveres.

Grunnen er at det ville øke arbeidstilbudet, og dermed både produksjonen og befolkningens inntekter.

Regjeringen skriver i klimameldingen at hele avgiftsøkningen som foreslås skal kompenseres ved tilsvarende kutt i andre skatter og avgifter, men er ikke klar på om dette skal skje direkte for sektorene som betaler økte avgifter eller ved skattekutt for befolkningen i form av redusert inntektsskatt.

Til nå er veibruksavgiften redusert omtrent i takt med gradvis høyere CO2-avgift. Regjeringen utelukker ikke at slik direkte kompensasjon kan skje også fremover, men peker på at det i så fall vil gi mindre utslippsreduksjon, og dermed kreve enda høyere CO2-avgift.

Regjeringen er heller ikke klar på om avgiften skal økes jevnt og trutt til den når 2.000 kroner i 2030.

Hvis mye av økningen tas tidlig, vil det gi større utslippskutt, og dermed muligens lavere avgift i 2030. Omvendt, hvis man skyver avgiftsøkningen foran seg, må man trolig ta i hardere for å nå målet om halvering i 2030.