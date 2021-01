Kan bli vanskelig for Trump å få lån

– Jeg vet ikke om bankansatte vil være villige til å låne ut store summer til Trump-organisasjonen, sier Gerald Hanweck, professor i finans ved George Mason University til MarketWatch.

Bekymringen for Trumps lånemuligheter kommer etter at Donald Trumps presidentperiode nådde et bunnpunkt denne uken, da Trump-tilhengere fikk presset seg inn i Capitol på onsdag. Nå spekulerer eksperter i om långivere og andre forretningspartnere vil kuttene båndene sine til Trump.

Under etterforskning

Hanweck sier at Trump-organisasjonen kan ende med å gå bort fra å søke lån fra tradisjonelle långivere, og i stedet få finansiering på bedriftsnivå fra offentlige markeder, for å opprettholde eiendomsvirksomheten sin.

Ifølge professoren kan også Trump søke finansiering fra utlandet for eventuelle prosjekter som er utenfor Statene. Men fremtidig finansiering av individuelle eiendommer i USA kan møte på problemer siden Trump-organisasjonen er under etterforskning av statsadvokaten i New York.

– For en fyr som kun handler om merkevaren sin, kan det virkelig skade merkevaren hans, sier William O'Connor, partner med fokus på kommersiell eiendom i advokatfirmaet Thompson & Knight.

Ifølge en håndfull fagfolk innen næringseiendom som Marketwatch har vært i kontakt med, kan man legge Trumps opprinnelige motstand mot å fordømme D.C.-opprøret, for deretter langsomt akseptere Bidens seier, under kategorien «omdømmerisiko».

– Enhver som gjennomgår en risikovurdering av en partner, må ta dette med i beregningen, spesielt alle nye partnere, sier Matthew Cypher, direktør for Georgetown Universitys Steers Center for eiendom globalt.

Ifølge Cypher er det uansett slik at det er vilkårene for eksisterende lån som til slutt vil diktere hvordan forholdet mellom Trump og hans långivere blir.

– De juridiske dokumentene kommer til å drive mye av det som skjer. Men i enhver virksomhet er det en som tar avgjørelsene, sier Cypher.

2,9 milliarder i gjeld

Eiendomsporteføljen til Trump hadde uansett stått ovenfor et store utfordringer på grunn av pandemien. En partner av Trump-organisasjonen var ute i november og sa at de ville ha et salg, et delvis salg, en joint venture eller en refinansiering for de eiendommene de eier sammen med Trump-organisasjonen.

Ifølge Marketwatch viser en gjennomgang av Trumps pantelån at mange av lånene trengte personlige garantier, sannsynligvis som en konsekvens av tidligere mislighold og konkurser av Trump. Trump skylder i dag Deutche Bank rundt 340 millioner dollar – rundt 2,86 milliarder kroner.

Forbes har satt Trumps formue til 2,5 milliarder dollar, og skal man tro lederen for eiendomsfinansiering ved University of San Diego, Norm Miller, kommer han ikke til å lide noen nød ved det første uansett hvordan det går med hotellene.

– Historisk sett har presidenter vært ettertraktede som talere, og blitt betalt alt fra 50.000 dollar til 750.000 dollar pr. tale. I tillegg kan han betale seg selv fra sin politiske krigskasse som er på over 200 millioner dollar, og med få restriksjoner, sier Miller.