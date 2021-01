Pelosi presser Pence: Avsett Trump, ellers blir det riksrett

Det 25. grunnlovstillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uskikket til embetet. Da overtar visepresidenten makten.

Denne ordningen er aldri brukt, men nå vil flertallslederen i Representantenes hus at visepresident Mike Pence gjør nettopp det. Beskjeden til Pence er klar: Avsett Trump, ellers gjør vi det.

Nancy Pelosi bekrefter at Demokratene jobber med å utarbeide en ny riksrettstiltale mot Trump.

Pence går neppe i bresjen

Mandag vil Demokratene jobbe for å raskt få vedtatt en resolusjon i Representantens hus med hensikt å avskjedige Trump. Dersom republikanerne blokkerer dette forsøket, noe som er høyst sannsynlig, vil Representantenes hus møtes for å stemme over saken tirsdag.

Pelosi sier at resolusjonen oppfordrer Pence til «å samle og mobilisere regjeringen til å bruke det 25. grunnlovstillegget for å erklære presidenten uskikket til å utføre sine plikter».

Det er ikke ventet at Pence tar føringen for å tvinge Trump ut, selv om det har vært mye snakk om den muligheten i flere dager i Washington. Dermed ligger det altså an til at Pelosi og hennes partifeller tar saken i egne hender.

– Overhengende trussel

– For å beskytte vår grunnlov og vårt demokrati vil vi handle raskt, fordi denne presidenten representerer en overhengende trussel mot begge, skriver hun søndag i et brev til partifellene.

Pelosi sier en tiltalen mot presidenten skal behandles med alvor, men også raskt. Det er bare en drøy uke igjen før Trumps periode i Det hvite hus utløper.

– Faren for det pågående angrepet på vårt demokrati som denne presidenten utøver, forsterkes. Det samme gjør det umiddelbare behovet for handling, sier Pelosi.

Biden vil unngå riksrett

Deretter vil Representantenes hus gå videre for å vurdere tiltalepunktene, opplyser Pelosi. Dato for avstemningen er ikke satt. Dersom Trump blir tiltalt, blir han den første presidenten som stilles for riksrett to ganger.

Tidligere søndag ble det kjent at påtroppende president Joe Bidens rådgivere prøver å finne en måte Trump kan sanksjoneres på uten at han stilles for riksrett. En riksrettssak i Senatet kan forsinke presidentens ministernominasjoner og annet viktig arbeid, deriblant en stor økonomisk krisepakke Biden planlegger.

Utad sier Biden at det er opp til Kongressen å beslutte hvordan Trump skal sanksjoneres for sin rolle i det voldelige angrepet på kongressbygningen onsdag, men ifølge CNN jobber hans rådgivere med Pelosi og andre ledende demokrater for å finne en annen utvei enn riksrett.