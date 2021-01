– Trump vil nesten helt sikkert utløse mer fyrverkeri denne uken

Donald Trump har bare ni dager igjen før Joe Biden settes inn som USAs 46. president, og finansmarkedene bekymrer seg nå for hva Trump vil bruke disse dagene til.

Fredag skrev Speaker i Representantenes Hus, Nancy Pelosi, i et brev til sine kolleger i det demokratiske partiet at hun hadde snakket med forsvarssjef Mark Milley om forholdsregler som kan hindre en «ustabil president i å initiere militær fiendtlighet eller...beordre et kjernefysisk angrep».

– Trump-risiko på sitt høyeste

Senioranalytiker Jeffrey Halley beskriver Trump som en høyere risikofaktor enn noensinne.

«Jeg frykter at markedene ikke priser inn hvilke intensjoner Trump har for sine siste dager som president. Forholdet til Taiwan ble lettet i helgen, og jeg har en synkende følelse av det kan ligge mer i denne historien. Presidenten vil nesten helt sikkert utløse mer fyrverkeri denne uken. Dette kan sørge for kapitalstrømmer inn i trygge havner som dollar, kanskje få børsene til å vakle, men også være en redning for et tungt gullmarked», skriver han i en oppdatering.

Øker Kina-spenningen

USAs utenriksminister Mike Pompeo opplyste søndag om at han letter på restriksjonene på kontakt mellom amerikanske tjenestemenn og deres taiwanske likesinnede.

Ettersom Kina regner demokratisk og selvstyrte Taiwan som sitt eget territorium, og jevnlig beskriver Taiwan som det mest sensitive punktet i forholdet sitt til USA, er det sannsynlig at Pompeos utspill vil øke spenningen mellom Beijing og Washington i dagene frem mot Bidens inntreden.

USA har, som land flest, intet offisielt forhold til Taiwan, men Trump-administrasjonen har ifølge CNBC økt støtten med våpensalg og lover som kan hjelpe Taiwan med å takle press fra Kina.

Truer med riksrettssak

Samtidig trues Trump med riksrett. Nancy Pelosi la søndag press på visepresident Mike Pence for å få ham til å ta i bruk det 25. grunnlovstillegget. Tillegget åpner for at visepresidenten og halve regjeringen kan varsle Kongressen om at presidenten er uskikket til embetet. Da overtar visepresidenten makten.

Hvis Pence ikke gjør dette, blir det riksrettssak, lyder trusselen.

«En avstemning om å stille presidenten for riksrett kan komme allerede midtveis denne uken. Kilder antyder at ledende demokrater håper å nå 217 medlemmer innen mandag morgen USA-tid, noe som vil være tilstrekkelig for at Representantenes Hus kan tiltale presidenten», skriver global sjefstrateg Stephen Innes i Axi i en oppdatering.

– Kan trigge mer anarki

Han mener at Demokratenes venstrefløy i markedets øyne er en av de største risikofaktorene denne uken.

«Istedenfor å la klokken telle ned Trumps periode, iverksettes en politikk som ikke bare kan slå tilbake på dem politisk, men også trigge mer anarki i gatene», fortsetter Innes.

Den politiske risikoen preger Wall Street, og futureshandelen peker mot markant nedgang fra start i mandagens handel.