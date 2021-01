Helga Pedersen ber partifeller slå ring om Jonas Gahr Støre

I Klassekampen tirsdag maner Helga Pedersen, som nå er ordfører i Tana, partifellene til ro.

– Her har vi alle et ansvar. Det siste vi skal begynne med nå, er å sende svarteper fram og tilbake i partiet. Det er det bare Høyre og Frp som vinner på, sier Helga Pedersen, mangeårig stortingsrepresentant og nestleder i Arbeiderpartiet fra 2007 til 2015.

Måneder med dårlige målinger for Ap kulminerte med en katastrofemåling i Klassekampen og Nationen lørdag der partiet fikk 17,5 prosent.

Målingen skapt sterke reaksjoner internt i partiet. Tidligere Ap-statsråd Thorbjørn Berntsen sa til lørdag til Klassekampen at treneren ville blitt sparket om dette hadde vært et fotballag.

Den tidligere nestlederen advarer likevel mot en lederdebatt.

– For høyresiden er det et drømmescenario om Ap setter seg ned og furter over dårlige resultater og skylder på hverandre. Vi må brette opp ermene og vinne valget, sier hun.