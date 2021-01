Tidligere guvernør tiltalt etter vannskandale i Michigan

I tillegg til den tidligere republikanske guvernøren Rick Snyder, har delstatens tidligere helsesjef Nic Lyon og flere andre i den daværende administrasjonen fått beskjed om at de er tiltalt, opplyser ikke navngitte kilder til nyhetsbyrået.

Det er ikke kjent hva slags lovbrudd Snyder, Lyon og de andre er tiltalt for.

For å spare penger byttet myndighetene drikkevannskilde og hentet vann fra Flint-elva i 2014. Men vannet ble ikke behandlet for å hindre korrosjon og det førte til at bly fra gamle rør havnet i drikkevannet. Nesten 100.000 innbyggere ble rammet. Det kan ta lang tid å få oversikt over de langvarige helseskadene.

Det forurensede vannet får også skylda for et legionellautbrudd som kostet 12 mennesker livet. Etterforskningen av skandalen har pågått i årevis. Det har blant annet vært reist spørsmål ved hvor lenge sentrale personer kjente til forurensingen før de informerte innbyggerne i januar 2016.

(©NTB)