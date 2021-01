Folketinget i Danmark delvis coronastengt

For å bidra til å redusere smittespredningen, utsetter Folketinget behandlingen av 12 av de 28 lovforslagene som er levert inn, opplyser folketingsformann Henrik Dam Christensen.

Innstrammingen gjelder i utgangspunktet fram til vinterferien midt i februar.

Mens covid-19-relaterte lovforslag prioriteres, utsettes blant annet et forslag om økt bot for ulovlig bruk av parkeringsplasser for bevegelseshemmede.

(©NTB)