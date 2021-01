Regjeringen er på bristepunktet etter coronapengekrangel

To ministre fra tidligere statsminister Matteo Renzis utbryterparti avsto fra å stemme over planen for hvordan landet skal bruke sine tilmålte 210 milliarder euro i EU-hjelp, ifølge nyhetsbyrået ANSA. Beløpet – som tilsvarer nærmere 2.200 milliarder kroner eller halvannet norsk statsbudsjett – skal komme fra EUs gigantiske gjenreisingsfond.

Renzi har kritisert statsminister Giuseppe Contes plan og sagt at den er uakseptabel. De to ministrene fra partiet hans Italia Viva ville at Italia også skulle søke om penger fra et annet EU-fond. Dette sier Conte og koalisjonspartneren Femstjernersbevegelsen nei til.

Onsdag ettermiddag har Renzi kalt inn til pressekonferanse, der det er ventet at Italia Viva trekker seg fra regjeringen, og at partiets to ministre går av. Helseminister Roberto Speranza ber kollegene unngå en regjeringskrise.

– La oss holde indre strid og reelle eller imaginære spenninger atskilt fra italienernes helse. Det vil være utilgivelig om vi blir distrahert eller hindret så nær målet, sier han.

Italia Viva er et av de mindre regjeringspartiene, men Conte er ofte avhengig av partiets stemmer i det italienske senatet.

