Hegnar: – Det høres bare helt sjukt ut

– Vi må bare innom en ting. Jeg vet ikke om jeg skal skrive om det, for det høres bare helt sjukt ut, sa Trygve Hegnar på tampen av onsdagens gjennomgang av hendelsene på Oslo Børs, i Økonominyhetene på FaTV.

Han viste til avsløringen om at tidligere LO-leder Yngve Hågensens innlegg i VG var skrevet av to av Jonas Gahr Støres kommunikasjonsrådgivere.

– Det går ikke an. Nei, det går ikke an. Jeg har hørt om fake news fra USA tusen ganger det siste året, og hvor Donald Trump har sagt utrolig mange, tåpelig ting om fake news. Så får vi fake news fra statsministerkandidaten og en tidligere LO-leder. Det går ikke an, slo Trygve Hegnar fast.

– Det er en så stygge nyhet at det er helt utrolig altså, la han også til.

– Norsk politikk, hvis det skal være på det nivået, da blir det ganske stygt fremover, konkluderte Hegnar.

Se og hør hele innslaget i videoruten over. Opptaket av Økonominyhetene på FaTV finner du her