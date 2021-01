Hegnar er krystallklar på om staten bør hjelpe Norwegian

Donald Trump gjør alltid noe dumt, men denne uken var det en kjent, norsk politiker som har dummet seg ut. Trygve Hegnar var ikke særlig imponert over tidligere LO-leder Yngve Hågensen innlegg i VG, som ble skrevet at Jonas Gahr Støres rådgivere. Visste Støre om det, og hvem lekket det til TV 2? Hegnar brukte f-ordet syv ganger da han skrev om det på lederplass i Finansavisen fredag. Uten sammenligning for øvrig ble f-ordet brukt 569 ganger i filmen «Wolf of Wall Street». Det ble ny all-time high på Oslo Børs forrige fredag. Er vi nær en topp? – Det har vi ment lenge, sa Hegnar. Shiller P/E og hausseindeksen viser begge at børsene kan være nær en topp. Sist, men ikke minst. Bør staten hjelpe Norwegian? – Nei, svarte Hegnar.