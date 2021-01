Forsvaret har utbetalt 110 millioner kroner til heimevernssoldater

I et svar til stortingsrepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes bekrefter Bakke-Jensen at saken har funnet sin endelige løsning og at feriepengene nå er utbetalt.

Feriepengene strekker seg helt tilbake til 2005 og gjelder 7.900 HV-soldater.

To søksmål

Bakke-Jensen omtaler i sitt svar til Moxnes to tilfeller: Ett søksmål som staten har tapt, og et søksmål som fortsatt pågår. De to personene i søksmålet omtales som personer som har frontet feriepengesaken.

– Jeg har stor forståelse for at saken knyttet til feriepenger har vært en belastning for de involverte, sier forsvarsministeren.

Moxnes spør også om det er riktig at soldater skal tvinges til å dekke sakskostnader for å ha stilt legitime spørsmål. I saken hvor staten tapte, er sakskostnader dekket, mens det i den andre saken ikke er avgjort ennå.

Graverende saker

Torsdag pekte Aleksander Gudmundseth, hovedtillitsvalgt for HVs innsatsstyrker, på graverende feil ved feriepengeutbetalingen til HV-soldater.

– Så langt har jeg fått beskjed om 30 graverende saker, sa han til Nationen.

Den tillitsvalgte mener det er skjedd regnefeil og at Forsvaret må gjøre regnestykkene om igjen.

Forsvaret sa torsdag at de kun hadde fått én henvendelse.

Snudde

Sakens bakgrunn er at regjeringen først utbetalte feriepenger til personell i Heimevernets innsatsstyrker for tre år tilbake i tid ettersom eldre krav ble ansett som foreldet.

En samlet stortingsopposisjon gikk i fjor høst ut med en oppfordring om at soldatene skulle få feriepenger for alle årene de har tjenestegjort, uavhengig av om pengekravene er foreldet. Dette etter forslag fra Rødt etter at Stortinget tidligere hadde sagt nei til samme forslag i juni. I september hadde imidlertid Ap snudd i saken, og det ble flertall.

