Frp krever 1 milliard til omstilling for reiselivs- og eventbransjen

– Vi ser at disse bransjene har det ekstremt tøft fordi aktiviteten er så å si helt fraværende, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi til NTB.

Frp vil fremme forslag til uken om å videreføre den såkalte omstillingsordningen for reiselivsbedrifter, samt styrke den.

– I fjor ble det først satt av 250 millioner kroner, så bidro Frp til å styrke den til 350 millioner kroner i forhandlinger med regjeringen. Nå ønsker vi å øke den til 1 milliard inn i et omstillingsfond, sier Limi.

– Vi vet at det er søkt for langt mer enn bevilget ramme, så det tyder på at ordningen er populær og treffer godt, sier Limi.

Han mener det også er god distriktspolitikk fordi mange av bedriftene befinner seg ute i distriktene.

– Ordningen kan bidra til å sikre at flest mulig bedrifter kommer seg gjennom pandemien, og at de står enda bedre rustet til økt aktivitet når smitteverntiltakene reduseres og tas ned, sier han.

Ordningen har til nå blitt administrert via Innovasjon Norge, noe Frp ønsker skal videreføres.

Limi og Frp er i helgen i samtaler med de andre opposisjonspartiene om forsterkede krisepakketiltak. Forslaget er ett av flere koronatiltak partiet vil fremme i Stortinget til uken.