FrP: Opposisjonen vil forlenge permitteringsordningene til 1. oktober

– Det ligger an til at flertallet stiller seg bak en videreføring av forsterket permitteringsordning og tiltakene for bedriftene, sier Hans Andreas Limi (FrP) til VG mandag kveld.

Opposisjonspartiene Ap, SV og Sp har med støtte fra FrP flertall i Stortinget. De startet i helgen samtaler om å fremme felles forslag med mål om å pålegge regjeringen å forstørre og forlenge de gjeldende krisepakkene.

Regjeringen vil forlenge ordningen som utløper i mars, men kun til juli. FrP sier de også trolig har flertall for at kontantstøtten til bedriftene forlenges til 1. juli.

FrP forlot møte

Partiene møttes mandag ettermiddag for å diskutere blant annet permitteringsreglene og kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter. Men FrP valgte å forlate møtet etter bemerkninger fra Ap-leder Jonas Gahr Støre på Stortingets talerstol mandag, ifølge VG.

Ifølge FrP-nestleder Sylvi Listhaug og Hans Andreas Limi var det sterke reaksjoner på at Støre sa at FrP og regjeringen har ansvaret for at mange familier sliter tungt i coronakrisen.

– Støre gjorde det ikke akkurat lettere for oss å samarbeide med dem med det han sa i Stortinget i dag. Det la vi merke til. Og det har innvirkning på hvor interessert vi er i å snakke videre med dem, sier Listhaug.

Solberg: Ikke belønn passivitet

Solberg advarte tidligere mandag opposisjonen mot å trekke det for langt.

– Det er farlig å planlegge for langt fremover med tiltak som honorerer at du er passiv, fremfor tiltak som honorerer at du er aktiv, sa hun.

Solberg tror dagens ordninger vil være nødvendige til rundt påske. Men etter påske kan situasjonen bli annerledes.

– Vi kan komme i en situasjon hvor det å skape vekst i norsk økonomi, skape jobbene, er mye viktigere enn å kompensere for at du har lav aktivitet, sa statsministeren til NTB.