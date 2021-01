Mest støtte til øl

Under den første runden med kontantstøtte til bedriftene våren 2020 var utelivsgruppen Rekom Norge blant de større mottagerne med 14 millioner kroner.

Denne uken åpnet den nye kompensasjonsordningen, og Rekom er ved lunsjtid tirsdag selskapet som har mottatt suverent mest i støtte. Med 5,3 millioner kroner til dekning av faste utgifter i september og oktober, har Rekom mottatt nesten dobbelt så mye som nummer to på listen.

Det er ukjent om Rekom også har søkt for november og desember. For denne perioden er støttesatsen høyere, så samlet utbetaling kan fort ende godt over 10 millioner kroner også i denne runden.

Stortorvet og Heidi’s

Rekom står bak utesteder som Heidi’s Bier Bar, Stortorvets Gjestgiveri, Beverly, Hygge, Dickens og Sting og har virksomhet i hele Norden.

Partyfaktor: De mange Heidi's-stedene har ikke kunnet fylle opp som vanlig det siste året. Foto: Selskapet

Ifølge selskapet, driver det 120 ulike utesteder, og er største nordiske aktør. I Norge lister selskapet opp 31 ulike steder på sine hjemmesider.

Skal legge ned

Også nest største mottager er i utelivsbransjen. Stratos Kultur og Event får tett oppunder 4,7 millioner kroner for perioden fra og med september til og med desember.

Stratos skal uansett legge ned driften på sensommeren i år. Ifølge selskapets hjemmeside utløper leiekontrakten.

Passerte hoteller

Etter et drøyt døgn med den nye ordningen er utbetalingene klart størst til restauranter og utesteder. Bak følger hoteller med omtrent halvparten så mye i total støtte til nå.

Hotellet Olavsgaard har nå fått innvilget støtte for hele høsten, og er med det oppe i 3,6 millioner kroner.

Restaurantgruppen Akershusgruppen har til nå mottatt 2,2 millioner kroner for september og oktober.