Flere kommuner åpner nå skjenkekranene

Etter at Stortinget overkjørte regjeringen og ba dem åpne for alkoholservering til maten i kommuner med lite smitte, har flere kommuner vært raskt ute med å tillate skjenking igjen.

Arendal kommune åpner kranene fredag. Kranene åpnes også blant annet i Kristiansand, Hammerfest og Sør-Varanger kommune.

Helseministeren varslet at de nye nasjonale reglene innebærer skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00. Endringen trer i kraft natt til fredag.

I Trondheim har smittetallene bedret seg mye de siste ukene etter det store utbruddet før jul. Torsdag morgen behandlet formannskapet nye koronaregler og vedtok å åpne for skjenking innenfor de nasjonale reglene, men med skjenkestopp klokka 22 i stedet for midnatt.

Diskuterer oppheving i Bergen

I Bergen skal byrådet ha et møte der de skal diskutere mulig oppheving av skjenkestoppen klokka 13, ifølge Bergens Tidende. Tidligere i uka sa helsebyråd Beate Husa (KrF) at det med dagens smittesituasjon ikke er grunnlag for å ha skjenkestopp i Bergen.

Byrådet i Oslo holder pressekonferanse klokka 13. Der blir det trolig klart om skjenkestoppen fortsetter i hovedstaden.

I Stavanger har de ennå ikke bestemt seg, men saken skal behandles på et formannskapsmøte fredag.

– Min vurdering er at Stavanger fortsatt har for høy smitte, men om tallene fortsetter å synke, kan det bli en svært forsiktig åpning for alkoholservering også i Stavanger. Om formannskapet mener situasjonen tilsier en slik moderat justering allerede fredag, må vi avvente, skriver stavangerordfører Kari Nessa Nordtun i en SMS til Aftenbladet.

– Fornuftig

I Bodø kommune har de allerede bestemt at kranene skal åpnes i tråd med de nye nasjonale retningslinjene.

– Det synes vi er fornuftig, sier rådmann Rolf Kåre Jensen til NTB.

Sammen med ordfører da Maria Pinnerød (Ap) sendte han i forrige uke et brev til regjeringen, Stortinget, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet og ba dem om å fjerne skjenkeforbudet, slik Stortinget nå har sørget for.

– Det var ikke et nødvendig tiltak. Med all respekt for myndighetene sentralt, så mener vi at vi har god smittefaglig kompetanse lokalt, og at vi klarer å håndtere dette godt selv, sier Jensen, som påpeker at serveringsbransjen ikke kan klandres for de smittetilfellene som har vært i Bodø.

– De har opptrådt veldig i tråd med de retningslinjene de har fått, og det skal de ha honnør for.

I Tromsø sa ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) tirsdag kveld at han tror på snarlig ølservering. I Tromsø er det ikke ingen kommunal forskrift om skjenkestans, og det er lav smitte.

Mot fortsatt skjenkestopp i storkommuner rundt Oslo

I de største kommunene rundt Oslo ser det ikke ut til å bli ølservering med det aller første, men i Frogn kommune oppheves skjenkestoppen imidlertid fredag, ifølge NRK.

Kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune sier at kommunen har en forskrift om skjenkestopp som gjelder inntil den blir opphevet.

Det er et ordinært formannskapsmøte i Bærum onsdag 27. januar, men det er ikke gitt at forskriften blir opphevet.

Onsdag formiddag er det formannskapsmøte i Lillestrøm kommune. Der behandles det blant annet om fritidsaktiviteter for barn og unge skal åpnes opp igjen, men opphevet skjenkestopp er foreløpig ikke aktuelt, ifølge kommunedirektøren.

– Lillestrøm kommune har forskriftsfestet skjenkestopp i vår kommune, og jeg har derfor ikke innstilt på å oppheve denne, skriver kommunedirektør Trine Wikstrøm i en SMS til NTB.

Også Drammen har lokal forskrift med skjenkestopp. Den skal vurderes tirsdag i formannskapet.

– Min innstilling er ikke klar før mandag. Vi vil basere den på helt oppdaterte smittetall, og se i sammenheng med eventuelle andre endringer i forskriften, skriver kommunedirektør Elisabeth Enger i en SMS til NTB.

