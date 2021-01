Byrådsleder Raymond Johansen orienterer om coronasituasjonen og hvilke tiltak som vil gjelde i Oslo fremover. Aktuelle byråder vi være tilstede.

Byrådet i Oslo forlenger den sosiale nedstengingen i to uker. Samtidig gjøres det noen lettelser fra torsdag.

Oslo forlenger den sosiale nedstengingen og viderefører skjenkeforbudet, men åpner igjen for fritidsaktiviteter og idrett innendørs for barn i barneskolealder og åpner et begrenset tilbud på fritidsklubbene.

Det sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus onsdag ettermiddag.