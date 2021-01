McConnell vil utsette riksrettssaken mot Trump

Ifølge kilder Washington Post og New York Times har snakket med, vil McConnell be om at riksrettssaken utsettes til februar. Begrunnelsen skal være at Trumps advokater trenger mer tid til å forberede seg.

Demokratenes leder i Representantens hus, Nancy Pelosi, vil derimot ha fortgang og opplyser at riksrettstiltalen om kort tid vil bli oversendt til Senatet.

– Det kommer til å skje raskt, sa hun torsdag.

– Det må gjøres, la hun til.

