Vil ha unntak fra portforbud

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. januar i år ut et forslag om endring av smittevernloven på høring. Forslaget regulerer når det kan være aktuelt å innføre et portforbud i samfunnet som et smitteverntiltak.

NHO, sammen med organisasjonen Norsk olje og gass, uttrykker i sitt høringssvar en dyp bekymring for hva et portforbud medfører av samfunnsmessige konsekvenser og økonomiske tap.

Arbeidsgiverorganisasjonen vil at det gis unntak fra portforbudsreglene for å kunne opprettholde produksjonen på sokkelen og relaterte virksomheter på land.

Milliardregning

Direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom, som har signert høringssvaret, advarer om de økonomiske konsekvensene ved ikke å gi unntak fra et portforbud for olje- og gassnæringen.

«Ved en stans i produksjonen over tid er det usikkert om produksjonen fullt ut kan gjenopprettes. Selv en kortere stans på én enkelt innretning på sokkelen kan derfor påføre samfunnet milliardtap.», skriver hun.

NHO og Norsk olje og gass mener at en vurdering om nedstenging på sokkelen må ses i sammenheng med de fulle samfunnsøkonomiske konsekvensene dette vil ha.

På land og vann

De to organisasjonene ønsker et unntak fra portforbud, både for dem som jobber ute på sokkelen og de som har arbeidsoppgaver på land.

Unntaket må også gjelde ansatte ved landingsplasser for helikopter og driftspersonale ved terminaler.

Også ansatte i rederier og skipsfartsnæringen, som har vesentlige oppgaver knyttet til å opprettholde logistikk og energiproduksjon, må innvilges unntak.

Karantenefritt

225.000 mennesker arbeider innenfor norsk olje og gassnæring, og mange er utlendinger som hyppig reiser til og fra Norge.

Disse skal også omfattes av et unntak fra portforbud, fremkommer det i høringssvaret.

Norsk olje og gass ber myndighetene om at disse ansatte må få tilpasset karantenereglene på en hensiktsmessig måte.

– Løper det ikke en stor risiko ved karanteneunntak når importsmitten er høy?

– Bransjen har en del fast ansatte som er bosatt i utlandet. Disse må ivaretas på en forsvarlig måte på lik linje med andre ansatte, sier kommunikasjonsleder Maria Barstad Sanner i Norsk olje og gass.

Hun viser til at det er sikkerhetskritisk at driften holdes mest mulig stabil, og at man ikke må foreta unødvendige driftsendringer med tilhørende nedbemanninger.

– I tillegg er det for enkelte spesialoppgaver, utenlandske spesialister som har nødvendig kompetanse, sier Sanner.

Europa trenger gass

En nedstengning av sokkelen rammer ikke bare virksomheter og ansatte i Norge, men også langt utenfor landets grenser.

Norge dekker blant annet rundt 20 til 25 prosent av EU og Storbritannias behov for naturgass.

Overfor Finansavisen utdyper informasjonssjef Øyvind Lind Fossen i NHO bekymringene om et portforbud, og viser til at tiltak for smittebegrensing må være forholdsmessige.

– Noen nedstengninger har så store kostnader at smitteverneffekten ikke kan oppveie og gjøre dem. Derfor kan ikke sykehus, politi, brannvesen, matforsyning, energiforsyning og andre kritiske samfunnsfunksjoner i offentlig og privat sektor stenges, sier han.

Må ha handlingsrom

Samtidig bemerker Fossen at ingen av NHOs anbefalinger utelukker at man i en helt ekstrem situasjon kan være nødt til å stenge en hvilken som helst virksomhet.

– Men for de situasjoner som er aktuelle de nærmeste ukene og månedene, vil vi ha et handlingsrom til å stenge ned til en viss grad. Da er kunnskap om de negative konsekvensene av ulike nedstengninger viktige for regjeringens endelige vurdering av kost og nytte, sier Fossen.

Justis- og beredskapsdepartementet, som har sendt lovforslaget ut på høring, ønsker ikke å kommentere høringssvaret fra NHO og Norsk olje og gass før fristen for å gi sine innspill går ut 31. januar.