Biden stanser ny olje- og gassvirksomhet og kaller inn til klimatoppmøte

Den nye ordren skal sette en stopper for boring på land og i sjøen «så langt det er mulig», opplyser Det hvite hus onsdag. Målet er å gi Bidens regjering tid til å se an påvirkningen olje- og gassindustrien har på miljøet og klimaet, sa to anonyme kilder til nyhetsbyrået AP tidligere på dagen.

Biden skal også signere en ordre som inkluderer kunngjøring av et klimatoppmøte 22. april. USA skal lede møtet, som holdes på Jordens dag – Earth Day – som også er femårsdagen for signeringen av Parisavtalen.

Den nye administrasjonen fortsetter den hurtige reverseringen av Donald Trumps politikk på energi- og miljøfeltet. Biden stoppet utbyggingen av oljeledningen Keystone XL på sin første dag som president. I tillegg varslet han at USA igjen skal slutte seg til Parisavtalen.