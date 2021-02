Dette er den typiske kontantstøttebedriften

Noen få store bedrifter har fått dekket store beløp i faste kostnader for høsten 2020 under den gjenåpnede kontantstøtten. Millionutbetalinger til store hotellkjeder dominerer debatten om ordningen er riktig innrettet, eller om det burde være forbud mot oppsigelser og utbytte for bedrifter som mottar støtte.