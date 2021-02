– Dette er et viktig steg mot å oppfylle våre økonomiske forpliktelser som WHO-medlem. Det gjenspeiler vår fornyede forpliktelse til å sikre at WHO har den støtten som trengs for lede an i den globale håndteringen av pandemien, sa Joe Bidens utenriksminister i et koronamøte i FNs sikkerhetsråd onsdag.