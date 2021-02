Har det blitt vanskeligere å få godkjent et underjordisk garasjeanlegg i Oslo?

Begrepet «mindre avvik» må forstås i lys av hovedregelen om forbud mot terrengendringer. Regelen skal sikre at eksisterende terreng i størst mulig grad bevares, og hindre at det utføres terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse enn tomtens naturlige topografi legger til rette for. Det taler for at et terrenginngrep som er nødvendig for å etablere nedkjøring til garasjeanlegg under bakken, ikke alltid kan anses som et «mindre avvik». Det må bero på en konkret vurdering fra sak til sak, hvor omfanget av terrenginngrepene vil være et sentralt moment.