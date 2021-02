Pelsdyrbøndene får 25 millioner kroner ekstra til omstilling

– Det er godt å se at det tas tak i denne saken. Enda viktigere er det at politikerne på Stortinget med dette sender et tydelig signal om at de krever rettferdighet. Det blir avgjørende når de fram mot sommeren skal lande en endelig erstatningsordning. Lovforslaget fra regjeringen må omarbeides totalt for å sikre rettferdig og full erstatning. Det understreker til og med statsforvalterne i sine høringssvar, sier Wormdahl.