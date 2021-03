Sunak anslår at det trengs 234 milliarder pund – nesten 2.800 milliarder kroner – til å dekke inn underskuddet neste år. Da han la fram budsjettet for Underhuset onsdag, sa finansministeren at det bare er ett år i nyere historie der låneopptaket var større, året som nå er over.

For budsjettåret 2020–21 anslås underskuddet å bli 17 prosent av BNP eller 355 milliarder pund.

Veksten i BNP det kommende året er nedjustert fra en prognose på 5,5 prosent i november til 4 prosent nå.