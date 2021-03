Ber regjeringen redegjøre for salget av Bergen Engines

Det er i et brev til Statsministerens kontor at Arnstad ber om at Stortinget får en redegjørelse om salget av den mekaniske bedriften, som har flere oppdrag for Forsvaret, til russiske TMH International, skriver E24.

Det har vakt oppsikt og høstet kritikk fra flere hold etter at det ble kjent at britiske Rolls-Royce har inngått avtale om salg av Bergen Engines til det russiske selskapet. I brevet skriver Arnstad blant annet at «salget blottlegger strategisk viktig norsk forsvarsteknologi».

Bergen Engines har levert motorer til, og har vedlikeholdsavtaler med, flere skip i Forsvaret blant annet kystvaktskipene og forskningsskipet Marjata som benyttes av etterretningstjenesten.

– Siden problemstillinger knyttet til sikkerhetsloven og dens anvendelse er av stor nasjonal betydning, og siden saken ikke er endelig avklart, ber Senterpartiets stortingsgruppe regjeringen redegjøre i Stortinget om hvordan den vurderer og håndterer det aktuelle salget av Bergens Engines AS, skriver Arnstad i brevet.