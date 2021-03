Hegnar: – Helseministeren snakker og snakker og snakker

I Uken oppsummert fredag kommenterte Trygve Hegnar vaksineringen, som går kjempetregt, skjevfordelingen av vaksineringen, nye vaksiner og når vi kan regne med å være vaksinert.

– Vi er veldig flinke til å snakke her og, helseministeren snakker og snakker og snakker. Jeg blir så trøtt av og til. Snakker og snakker. Men de sier at vi vet hva vi gjør og mangler bare dosene. Da får de skaffe seg de dosene da. Jeg venter. Jeg regner med å få min vaksine i mars, og hvis jeg ikke får det skal jeg lage noe jævlig bråk, sa Hegnar.

Han la til at hvis det er veldig mye mer smitte i Oslo, og noen bydeler er veldig, veldig utsatt, da ville det ikke være så veldig rart om de fikk noen av dosene før de kommunene som ikke har noen smitte.

– Det er sunn fornuft. Det er et av de få tilfellene jeg er enig med Raymond Johansen – han sier så mye rart, men der er jeg enig med ham, sa Hegnar, som heller ikke tror det ville vært umulig for Norge å tak i doser utenom EU.

Hegnar kommenterte også bøndene, som har begynt på våronna og frykter at det går til helvete.

Smarte griser

– Nå er jeg litt spesielt interessert i landbruket, da. Det er så utrolig dårlige tall og det er så liten forståelse for hva som foregår. Nå så jeg en kjempeartikkel i Nationen, som nesten ikke var til å tro. Noen forskere hadde funnet ut at grisene var veldig gode i enkle dataspill, sa Hegnar og la til at det er bare tull.

– I Nationen tror de på hva som helst, leserne i Nationen tror på hva som helst. Det var en svær artikkel, to sider. Enkle spill viste grisene at de kunne gjøre. En av grisene som var med het «Omelett». Blir sikkert spist ganske raskt. Men det jeg skrev, det var litt fleipete, det var at hvis det virkelig finnes sånne griser, som kan være med på enkle spill og rettlede bøndene, så bør de bruke det nå. For nå er det våronn og mye skjer, og bøndene er fortvilte, og en av de større bøndene innen jordbær sier at det går rett til helevete her, og vi gidder ikke mer. Og han hadde 12 andre bønder som var enige med ham. De ville bare gi opp og kutte hele jordbærproduksjonen, fordi – de ikke får billig arbeidskraft.

– Dette er alvor – det er ikke tull, det er alvor, sa Hegnar og la til at grisen har løsningen og at han hjelper dem på vei. Mer om det i videoruten over.

Vi kommenterte også Telia, som hadde store problemer fredag morgen, noe som også rammet Finansavisen.

