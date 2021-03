Flere Høyre-profiler vil endre oljeskatten

Dissensen om rammevilkårene til det som ofte kalles «Norges viktigste næring» – nemlig olje og gass – vil bli tatt opp når programkomiteen i Høyre legger frem andreutkast til nytt valgprogram tirsdag, skriver NRK.

Tidligere Unge Høyre-leder Sandra Bruflot sier til nyhetskanalen at de vil sikre norsk økonomi og unngå et skatte- og avgiftssystem som er tilpasset situasjonen slik den var for 20 år siden.

De foreslår å «gjøre endringer for å skjerme staten for økt risiko». Oljeprisen er lavere enn før, og marginene er små, påpeker de.

Linda Helleland leder programkomiteen og Henrik Asheim er nestleder. Begge vil kjempe imot forslaget om å endrede skatteregler.