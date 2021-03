Stortingsrestauranten åpen til tross for Oslo-forbud

Byrådet i Oslo kunngjorde 28. februar at alle serveringssteder i hovedstaden må holde stengt på grunn av smittesituasjonen.

Kun takeaway er tillatt.

Stengingen er lovfestet i paragraf 9 i Oslos koronaforskrift.

Likevel har politikere, rådgivere og journalister denne uka fått nyte mat sittende til bords i stortingsrestauranten.

NTB har også observert statsråder ved bordene i lokalet.

– I tråd med reglene

Stortinget bedyrer at administrasjonen har vært i dialog med næringsetaten i Oslo for å forsikre seg om at serveringen skjer i tråd med de reglene som gjelder.

Da NTB tok kontakt mandag, sjekket de på nytt. Stortingsadministrasjonen fikk da bekreftet at serveringstilbudet er i tråd med gjeldende retningslinjer, opplyser seksjonsleder Sissel Kværnes i kafeteriaseksjonen på Stortinget.

Konklusjonen er at serveringstilbudet på Stortinget er åpent, men at det samtidig er lagt til rette for takeaway.

– Stortingets administrasjon tar smittevern på største alvor og følger til enhver tid de retningslinjene som er gitt, sier Kværnes i en skriftlig uttalelse til NTB.

Åpner for unntak

I kommunens forskrift er kantiner ikke eksplisitt nevnt. Forskriften definerer serveringssteder som restauranter, kafeer, barer og puber og utesteder som diskotek og nattklubber.

NTB får likevel bekreftet fra byrådet i Oslo at stengingen av serveringssteder i Oslo også er ment å omfatte kantiner. I utgangspunktet skal kantiner derfor kun selge takeaway.

Men det finnes et unntak:

«Bedriftskantiner kan også holde åpent hvis det legges til rette for bespisning på kontoret. Der det ikke er mulig å spise på kontoret eller de ansatte ikke har et kontor, kan bespisningen foregå i kantinens lokaler hvis et forsvarlig smittevern kan opprettholdes.»

Næringsetaten legger til at det er den enkelte arbeidsgivers ansvar å påse at reglene overholdes.