Frp vil stoppe elektrifisering av oljefelt

Forslaget ble fremmet i Stortinget onsdag formiddag. Overfor E24 begrunner Frp forslaget med frykt for dyrere strømregning for husholdninger og industrien på fastlandet hvis mer kraft skal dirigeres ut til oljeplattformene på norsk sokkel.

– Vi vil stoppe videre elektrifisering av norsk sokkel og stanse prosjekter som ikke allerede er igangsatt. Skattebetalerne ender med å ta rundt 40 av de estimerte 50 milliardene som dette vil koste, sier nestleder Sylvi Listhaug til E24.

Frps forslag gjelder prosjekter som ennå ikke er godkjent av myndighetene.

I tillegg mener de at alle elektrifiseringsprosjekter, også de som koster under 20 milliarder kroner, bør gå innom Stortinget for godkjenning og ikke bare departementet.