Stortinget ber regjeringen sikre norsk eierskap

Stortinget ber regjeringen også om å sikre nasjonal kontroll over naturressurser i nordområdene. Sp har sammen med SV, Ap og Frp sikret flertall i Stortinget.

– Senterpartiet mener det er helt avgjørende å sikre nasjonalt eierskap til infrastruktur, eiendom og naturressurser i nordområdene. Regjeringen har vist seg å være likegyldig til at utenlandsk oppkjøp kan være en sikkerhetsrisiko, sier stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) med henvisning til oppkjøpet av Bergen Engines.

Britiske Rolls-Royce har inngått en avtale med det russisk-kontrollerte selskapet TMH International om oppkjøp av motorfabrikken som har det norske sjøforsvaret som en av sine viktigste kunder. Salget ble satt på pause tirsdag etter en rekke sikkerhetspolitiske bekymringsmeldinger.

Nordområdemeldingen ble onsdag avgitt i utenriks- og forsvarskomiteen. Saken skal etter planen behandles i Stortinget torsdag 25. mars.

Kina og Russland

Som bakgrunn for innstillingen viser flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen til PSTs omtale av utfordringer i nordområdene i sin trusselvurdering for 2021.

Der heter det at norske strategier og prosesser knyttet til nordområdene er et av de mest utsatte etterretningsmålene, spesielt for Kina og Russland. Flere land har over tid hatt ambisjoner om å få sterkere innflytelse og sikre sine næringsinteresser i nordområdene.

Blant annet har PST sagt at de venter at den russiske etterretningstjenesten vil fortsette å kartlegge sivil og militær infrastruktur i regionen. Også Kina vil fortsette sin posisjonering blant annet for framtidig ressursutvinning.

«Vi forventer at begge statene vil forsøke å kjøpe eller etablere virksomhet på strategisk plassert eiendom i nord», skriver PST i sin trusselvurdering.

Høyre stiller seg ikke bak forslaget

Høyre har ikke stilt seg bak forslaget og stiller seg undrende til hvordan de fire partiene tenker at dette skal gjøres.

Det er både sikkerhets- og næringshensyn å ta i regionen, som hele nordområdemeldingen går dypere inn i, sier stortingsrepresentant Ingjerd Schou. Det handler blant annet om å stimulere til bærekraftig næringsliv.

– Hva i all verden er det de tenker? Har de tenkt å gjøre hele nordområdet til et statlig reservat? spør Schou, som har vært saksordfører i saken.

Navarsete avviser statlig kontroll

Vurderinger for å verne kritisk infrastruktur gjøres fortløpende, og sikkerhetsloven kan benyttes om nødvendig, påpeker hun.

– Men det vil underminere næringslivet i nord dersom statlig eierskap tvinges på dem, for det er enorme muligheter der. Man kan ikke gjøre det slik at staten skal eie alt, sier hun.

Navarsete sier at det ikke på noen måte er planen at staten skal eie alt.

– Vi har tatt til orde for norsk kontroll, og både private og statlige aktører er aktuelle. Dette handler om å få en helt annen årvåkenhet, og at regjeringen vurderer hva som er kritisk infrastruktur. For det er tydelig at den jobben ikke blir gjort i dag, sier hun.