– Det blir ikke et krisebudsjett i 2022. Det blir et budsjett som tar oss inn i tida etter pandemien, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Tirsdag samler hun regjeringen til en to dager lang budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell. Det blir det formelle startskuddet for arbeidet med budsjettet for 2022.

Solberg understreker at det ikke er noe budsjett for en normalsituasjon regjeringen jobber med. Coronapandemiens ettervirkninger vil fortsatt prege oss neste år.

– Men vi håper og tror at smitteverntiltakene som stopper aktivitet, ikke kommer til å være der i 2022.

Oljepengebruk

I koronaåret 2020 ble hver fjerde krone av utgiftene på statsbudsjettet dekket av oljefondet.

Alt i alt har regjeringen lagt opp til en ekstra bruk av penger fra oljefondet på 240 milliarder kroner i 2020 og 2021 for å dekke pandemikostnadene. Den totale oljepengebruken anslås til 363 milliarder kroner i 2021, tilsvarende 3,3 prosent av fondets verdi.

Men Solberg vil ikke si noe om hvor mye oljepenger regjeringen legger opp til å bruke i 2022.

– Det er størrelser som vi ikke gir i intervjuer. Men vi regner med at mange av de ekstraordinære utgiftene på grunn av covid-19 vil bli tatt ned neste år, sier hun.

Økt arbeidsløshet

Solberg tror økt arbeidsløshet vil være den viktigste langsiktige budsjettutfordringen etter pandemien.

Hun venter også flere konkurser i løpet av året. Hittil i pandemien har antall konkurser ligget under normalen, men det knyttes til støtteordninger og en utsettelse på skatteregningen. Solberg tror derfor antallet konkurser vil øke etter hvert som krisehjelpen fases ut.

– Det betyr at vi tror det vil ta litt mer tid før ledigheten faller tilbake, sier hun.

Statsministeren er klar på at dette vil tvinge fram et behov for tiltak, for eksempel for kompetanseheving.

Valgår

Samtidig er det valgår, og går det som meningsmålingene tyder på i dag, kan en ny regjering være på vei inn når statsbudsjettet for 2022 blir lagt fram i høst.

Da de borgerlige partiene vant valget i 2013, var det Jens Stoltenbergs avtroppende rødgrønne regjering som la fram budsjettforslaget for 2014.

Dermed arvet Solberg et statsbudsjett med sterkt rødgrønt preg. Det ble gjort noen endringer i budsjettforhandlingene på høsten, men det var først året etter at Solberg-regjeringen selv fikk gjøre jobben fra bunnen av.

