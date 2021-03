– Biden og Putin kalte hverandre mordere

USA og Kina møttes i går i Anchorage, Alaska til sitt første toppmøte etter at Joe Biden overtok som amerikansk president. Opptakten til møtet ble ikke den beste, da partene på en pressebrief i forkant benyttet anledningen til å utveksle fornærmelser.

Forventningene var allerede lave til møtet der utenriksminister Antony Blinken og nasjonal sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan representerer USA og utenriksminister Wang Yi og lederen av kommunistpartiets utenrikskomité representerer Kina.

– Hadde for høye tanker om USA

Blinken innledet blant annet med at USA ville ta opp sin dype bekymring for Kinas handlinger i Xinjiang, Hongkong og Taiwan, hvorpå Kinas representanter gjentok at landet betrakter saker i disse regionene som en del av sin innenrikspolitikk og er sterkt imot innblanding utenfra.

– Hver av disse handlingene truer den regelbaserte orden som opprettholder global stabilitet. Det er grunnen til at de ikke bare er et indre anliggende, og grunnen til at vi føler oss forpliktet til å ta opp disse sakene i dag. USA og Kina skal konkurrere der vi bør gjøre det, samarbeide der vi bør gjøre det og være uenige der vi må være det, sa Blinken ifølge CNBC.

Ifølge en offisiell oversettelse fra NBC mente Yang at amerikanerne «regisserer dialogen nøye».

– Jeg synes vi hadde for høye tanker om USA, vi trodde at amerikanerne ville følge nødvendige diplomatiske retningslinjer. USA er ikke kvalifisert til å snakke til Kina ovenfra og ned, sa han.