DNB om møte mellom USA og Kina: –Anspent, om ikke åpenlyst fiendtlig

Torsdag og fredag i forrige uke møttes delegasjoner fra USA og Kina for første gang siden Joe Biden tok over som president.

«Det begynte anspent, om ikke åpenlyst fiendtlig», skriver junioranalytiker Kristine Aunvåg Matsen i DNB Markets morgenrapport.

USAs utenriksminister Antony Blinken skal ha åpnet med å anklage Kina for å undergrave global stabilitet med inngrepene i Hong Kong og Xinjiang, samt i forholdet til Taiwan.

Ifølge Matsen svarte Kinas toppdiplomat Yang at USA må legge fra seg mentaliteten fra den kalde krigen.

«Møtet ga trolig ikke et diplomatisk gjennombrudd, men avslutningen var allikevel noe lysere enn starten. Kina uttalte at møtet var både ærlig og konstruktivt, mens USA sier at på tross av ulikheter er det områder hvor interessen til landene samsvarer», skriver junioranalytikeren.

Hun tror et av disse områdene kan være klima, hvor Kina har uttalt at landene er blitt enige om å inngå i en felles arbeidsgruppe.

«Uansett bekrefter møtet at skifte av administrasjon i Washington gjør lite med spenningen mellom landene», skriver Matsen.